Научная конференция об отношениях России и Китая пройдёт 3 сентября в рамках ВЭФ

Научная конференция об отношениях России и Китая пройдёт 3 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает Vostokmedia.com.

Она состоится при поддержке фонда «Росконгресс». Организаторы — Российское историческое общество и фонд «История Отечества».

Конференция посвящена 70-летию образования КНР.

Среди участников — ведущие российские и китайские историки, руководители вузов, исследовательских институтов и научных центров, в том числе член совета фонда «История Отечества», гендиректор Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, а также вице-президент Китайской академии общественных наук и гендиректор Института исторических исследований Китая Гао Сян.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.