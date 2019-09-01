СМИ: «Сампдория» отклонила предложение московского «Динамо» по трансферу форварда Габбьядини
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Об этом на своём сайте сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что «Динамо» предлагало генуэзскому коллективу €12 млн за права на Габбьядини, но получило отказ.
Форвард пополнил состав «Сампдории» в январе 2019 года, перейдя из английского «Саутгемптона» как раз за €12 млн. В 19 поединках чемпионата Италии в составе генуэзцев Маноло отметился четырьмя забитыми мячами.
Ранее полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал информацию о своём возможном переходе в «Сампдорию» на правах аренды.