На Дальнем Востоке остаются подтопленными 84 населённых пункта

МЧС России сообщило, что в Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 84 населённых пункта.

«В четырёх субъектах Дальневосточного федерального округа в 14 муниципальных районах и четырёх городских округах остаются подтопленными 84 населённых пункта», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, там подтоплено 44 и 37 населённых пунктов соответственно.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всём регионе.