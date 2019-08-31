На Дальнем Востоке остаются подтопленными 84 населённых пункта

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МЧС России сообщило, что в Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 84 населённых пункта.
На Дальнем Востоке остаются подтопленными 84 населённых пункта
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«В четырёх субъектах Дальневосточного федерального округа в 14 муниципальных районах и четырёх городских округах остаются подтопленными 84 населённых пункта», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, там подтоплено 44 и 37 населённых пунктов соответственно. 

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всём регионе.

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