Авиалесоохрана сообщила о тушении пожаров в России за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, за сутки увеличилась на 6 тыс. 465 га.

«На 00:00 мск 31 августа на территории России действовало 124 лесных пожара на площади 37 тыс. 313 га, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит РИА Новости сообщение.

Днём ранее площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, составляла 30 тыс. 848 га.

По информации ведомства, самая сложная противопожарная ситуация наблюдается в Забайкальском крае, где площадь пожаров составляет около 18 тыс. 300 га.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринписа России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.