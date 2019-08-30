Эксперт прокомментировала сообщения о возможности выкупа долгов у банков

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Вице-президент по мобильной и электронной коммерции «РФИ банка» Елена Чижевская в беседе с «Известиями» прокомментировала сообщение о том, что Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
Эксперт прокомментировала сообщения о возможности выкупа долгов у банков
  • РИА Новости

По словам эксперта, недобросовестные заёмщики, изначально задумавшие «обмануть банк», могут брать кредиты и намеренно уклоняться от их возврата. Единственным препятствием для осуществления таких схем станет система единых кредитных историй.

«Заёмщики, которые «манипулируют законом», со стопроцентной вероятностью безвозвратно испортят свои кредитные истории», — отметила Чижевская.

Как заявила эксперт, всё то время, что заёмщик возвращает кредит, банк должен сохранять некоторый финансовый запас.

«Может случиться так, что через 10 лет сумма возвращённого кредита в натуральном выражении составит лишь часть от суммы полученного займа», — полагает она.

Чижевская добавила, что банку удобнее передать долг третьему лицу, а не связывать себе руки накапливающимися «плохими займами».

Со своей стороны, член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с ФАН выразил мнение, что инициатива не сможет существенно изменить ситуацию на микрофинансовом рынке.

«Это позволяет зарабатывать большие деньги микрофинансовым организациям, но создаётся проблема возврата долгов. Эти организации передают эти долги различным структурам, которые эти долги, будем так говорить, «выбивают», — сказал он.

По мнению депутата, если предложение примут, никто не помешает МФО перевести центр формирования прибыли от себя на аффилированные с ними компании.

Согласно инициативе, кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заёмщиков и не коснутся злостных неплательщиков.

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