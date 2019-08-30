В Петербурге назвали сроки передачи ВМФ корабля «Владимир Емельянов»

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» планируется передать Военно-морскому флоту России в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода.

«Передача корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» заказчику планируется в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время на корабле завершили установку основных механизмов и монтаж систем управления, команда завода приступила к выполнению программы швартовных испытаний на корабле.

«В ходе испытаний специалисты завода проведут пуски и проверку в работе основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пусконаладочными работами ведётся обустройство и отделка жилых и служебных помещений корабля», — отметили в пресс-службе.

Затем команда завода и экипаж должны приступить к проведению заводских и государственных испытаний.

30 мая, как сообщал портал Nation News, корабль «Владимир Емельянов» спустили на воду в Петербурге.