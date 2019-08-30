В Забайкалье 85 семей потерявших дома при пожарах получили новое жильё

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что 85 из 120 семей, пострадавших из-за пожаров в апреле, получили новое жильё.

Их разговор опубликован на сайте Кремля.

«Почти 120 семей потеряли жильё. На сегодняшний день 85 из них жильём обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья», — сообщил Осипов.

Он сообщил, что идёт восстановление мостов, водозаборов, библиотек.

Также он отметил, что «ключевой задачей... является восстановление сельского хозяйства».

В конце апреля Осипов на совещании в Чите заявил, что ущерб от природных пожаров в крае составил 1 млрд рублей.