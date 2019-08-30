В Забайкалье 85 семей потерявших дома при пожарах получили новое жильё
Их разговор опубликован на сайте Кремля.
«Почти 120 семей потеряли жильё. На сегодняшний день 85 из них жильём обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья», — сообщил Осипов.
Он сообщил, что идёт восстановление мостов, водозаборов, библиотек.
Также он отметил, что «ключевой задачей... является восстановление сельского хозяйства».
В конце апреля Осипов на совещании в Чите заявил, что ущерб от природных пожаров в крае составил 1 млрд рублей.