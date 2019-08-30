Авиалесоохрана сообщила о тушении пожаров в России за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, за сутки сократилась на 14 450 гектар.

«На 00:00 мск 30.08.2019 на территории России действовало 144 лесных пожара на площади 30 848 гектар, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что в Камчатском крае фиксируется два пожара площадью 14,3 тысячи гектар, в Забайкалье активно тушили 30 пожаров на площади 10,2 тысячи гектар, а в Красноярском крае — 102 пожара площадью 5,3 тысячи гектар.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.