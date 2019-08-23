Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гумпомощь

Власти Приморского края сообщили о создании центров по сбору гуманитарной помощи местным жителям, которые пострадали в результате паводка.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона. «Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: Владивосток, улица Уборевича, 9а, улица Иртышская, 8, Находка, улица Комсомольская, 32, Артем, улица Кирова, 48», — сообщили в администрации. 17 августа сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений.