Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гумпомощь

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Власти Приморского края сообщили о создании центров по сбору гуманитарной помощи местным жителям, которые пострадали в результате паводка.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

«Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: Владивосток, улица Уборевича, 9а, улица Иртышская, 8, Находка, улица Комсомольская, 32, Артем, улица Кирова, 48», — сообщили в администрации.

17 августа сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений. 

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