Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гумпомощь
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.
«Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: Владивосток, улица Уборевича, 9а, улица Иртышская, 8, Находка, улица Комсомольская, 32, Артем, улица Кирова, 48», — сообщили в администрации.
17 августа сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений.