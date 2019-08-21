Российский рейтинговый портал выплатит США $268  998

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Российский рейтинговый аналитический портал ICO Rating согласился заплатить США $268 998 в рамках урегулирования обвинений в отказе раскрывать информацию относительно платежей, полученных от эмитентов.

«Российская организация ICO Rating согласилась выплатить 268 998 долларов для урегулирования обвинений в том, что она не раскрыла информацию о платежах, полученных от эмитентов», — цитирует ТАСС заявление федеральной Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отмечается, что по версии комиссии, портал подготовил и опубликовал «исследовательские отчеты и рейтинги цифровых активов на основе блокчейнов, включая «токены» или «монеты».

По информации SEC, ICO Rating был создан в сентябре 2016 года. Штаб-квартира портала находится в Санкт-Петербурге. ICO Rating, указали в комиссии, «ранее заявлял, что имеет представительства в Нью-Йорке, Амстердаме и Сингапуре».

 

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