На Камчатке застрелили более 60 представлявших угрозу для людей медведей

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В Камчатском крае более 60 медведей, которые могли представлять угрозу для людей, отстрелили в этом сезоне, заявил глава региона Владимир Илюхин.

По информации краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, специалисты каждую неделю фиксируют 15-20 сообщений о встрече людей с медведями либо в пределах населённых пунктов, либо на подходах к ним.

«Не так давно здесь, в Петропавловске-Камчатском, такие случаи были … Зверь на этой территории живёт, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населённого пункта или его застрелить», — приводит слова Илюхина РИА Новости.

В мае URA.RU передавало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о возможных встречах с медведями.

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