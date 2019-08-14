Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» провёл ракетные стрельбы в Японском море

Короткая ссылка
Экипаж модернизированного малого ракетного корабля (МРК) «Смерч» в рамках заводских испытаний провёл ракетные стрельбы по морской и воздушной целям в Японском море.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«В заливе Петра Великого экипаж корабля проверил надёжность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ближайшее время корабль «выполнит комплекс артиллерийских стрельб из современной артустановки АК-176МА».

Ранее «Крыминформ» передавало, что экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота провёл стрельбы по воздушной цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить