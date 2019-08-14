Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» провёл ракетные стрельбы в Японском море

Экипаж модернизированного малого ракетного корабля (МРК) «Смерч» в рамках заводских испытаний провёл ракетные стрельбы по морской и воздушной целям в Японском море.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ. «В заливе Петра Великого экипаж корабля проверил надёжность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА», — говорится в заявлении. Уточняется, что в ближайшее время корабль «выполнит комплекс артиллерийских стрельб из современной артустановки АК-176МА». Ранее «Крыминформ» передавало, что экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота провёл стрельбы по воздушной цели.