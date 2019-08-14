В Алтайском крае проверяют сообщения о ЧП с теплоходом

В Алтайском крае организовали проверку сообщений о происшествии с теплоходом на реке Обь, который потерял управление и нёсся на камни с пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Проводится процессуальная проверка по распространённому в СМИ сообщению о том, что 9 августа в Алтайском крае, на участке реки Обь вблизи города Барнаул, принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление и нёсся на камни», — указывается в сообщении.

По данным ведомства, предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщает газета «Алтайская правда», инцидент произошёл 9 августа около пристани садоводства на участке, где глубина достигает 17 метров.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на трёхпалубном теплоходе «Святая Русь» в Нижегородской области.