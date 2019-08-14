В Приамурье оценили паводковую обстановку в регионе
«По состоянию на 14 августа на территории девяти муниципальных образований в 16 населённых пунктах (-2 за сутки) подтоплены 120 придворовых территорий», — указывается в сообщении.
Как уточняется, за прошедшие сутки в Серышевском районе все участки дорог освободились от воды. Транспортное сообщение восстановлено со всеми населёнными пунктами области.
Ранее в правительстве Амурской области сообщили о выплате 13,7 млн рублей пострадавшим от паводка жителям региона.
Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.