В Приамурье оценили паводковую обстановку в регионе

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По последним данным, в Амурской области остаются подтоплены паводком 120 придворовых территорий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

«По состоянию на 14 августа на территории девяти муниципальных образований в 16 населённых пунктах (-2 за сутки) подтоплены 120 придворовых территорий», — указывается в сообщении.

Как уточняется, за прошедшие сутки в Серышевском районе все участки дорог освободились от воды. Транспортное сообщение восстановлено со всеми населёнными пунктами области.

Ранее в правительстве Амурской области сообщили о выплате 13,7 млн рублей пострадавшим от паводка жителям региона.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.

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