В «Роскосмосе» прокомментировали данные о зарплатах сотрудников

В «Роскосмосе» пояснили, что данные о средней заработной плате сотрудников в 2018 году в размере 396 тыс. рублей касаются только московского офиса госкорпорации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы «Роскосмоса».

Ранее «Роскосмос» опубликовал отчёт за прошлый год, согласно которому средняя зарплата в госкорпорации составляет 396 тыс. рублей.

Как уточняется, величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, а также специальные надбавки.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщала, что в России оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей.

При этом у космонавтов также предусмотрены различные дополнительные надбавки к окладу.

Отмечалось, что в целом их зарплата сопоставима с окладами астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA).