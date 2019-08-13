Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нём сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и т.д.», — заявил Поздняков.

Он добавил, что в настоящее время предприятие занимается адаптацией жилета и его содержимого к критическим условиям при катапультировании из самолёта.

По его словам, сформированы предварительные требования к жилету и изготовлен прототип.

«К осени планируется сформулировать окончательное техническое задание и в следующем году представить жилет на испытания», — сообщил Поздняков.

В феврале начальник Главного управления военной полиции России Владимир Ивановский сообщил, что около 60% личного состава военной полиции России получили опыт службы в Сирии.