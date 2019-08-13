Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

Короткая ссылка
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нём сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и т.д.», — заявил Поздняков.

Он добавил, что в настоящее время предприятие занимается адаптацией жилета и его содержимого к критическим условиям при катапультировании из самолёта. 

По его словам, сформированы предварительные требования к жилету и изготовлен прототип.

«К осени планируется сформулировать окончательное техническое задание и в следующем году представить жилет на испытания», — сообщил Поздняков.

В феврале начальник Главного управления военной полиции России Владимир Ивановский сообщил, что около 60% личного состава военной полиции России получили опыт службы в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить