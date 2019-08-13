В учениях Каспийской флотилии задействуют 40 кораблей

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Каспийская флотилия Южного военного округа начала двусторонние учения с группировками разнородных сил, в которых будет задействовано около 40 кораблей. 

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«В учении, которое продлится до конца текущей недели, задействовано около 40 кораблей... а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии», — заявили в ЮВО.

Отмечается, что в учениях принимают участие в том числе экипажи ракетных и артиллерских кораблей «Дагестан», «Татарстан», «Град Свияжск» и ракетный катер «Ступинец».

Ранее «Крыминформ» передавал, что экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота провёл стрельбы по воздушной цели.

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