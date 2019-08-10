В Минздраве назвали самые здоровые регионы России

Статистический сборник Минздрава привёл данные о наиболее и наименее здоровых регионах страны.

Реже всего в России болеют люди в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках. Больше всего больных наблюдается в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.

«Зарегистрировано больных на 100 тыс. соответствующего населения: Кабардино-Балкарская республика (95 799,2), Чеченская республика (96 303,6), Курская область (116 563,9)», — цитирует РИА Новости данные сборника.

В июле главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил продавать алкогольные напитки исключительно в специализированных торговых точках вдали от жилых районов.