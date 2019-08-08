В Хабаровске начали проверку после травмирования ребёнка в автобусе

В Хабаровске организовали проверку по факту травмирования ребёнка в автобусе, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.

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По имеющимся данным, в Индустриальном районе автобус выезжал из парковочного кармана. Водитель закрыл двери, которыми зажало восьмилетнего пассажира. Пострадавшему оказали первую помощь, назначено амбулаторное лечение. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела. Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске ребёнок пострадал в автобусе из-за оборвавшегося шланга отопления.