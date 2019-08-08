В Хабаровске начали проверку после травмирования ребёнка в автобусе
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По имеющимся данным, в Индустриальном районе автобус выезжал из парковочного кармана. Водитель закрыл двери, которыми зажало восьмилетнего пассажира.
Пострадавшему оказали первую помощь, назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске ребёнок пострадал в автобусе из-за оборвавшегося шланга отопления.