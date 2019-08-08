В Хабаровске начали проверку после травмирования ребёнка в автобусе

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В Хабаровске организовали проверку по факту травмирования ребёнка в автобусе, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Хабаровске начали проверку после травмирования ребёнка в автобусе
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По имеющимся данным, в Индустриальном районе автобус выезжал из парковочного кармана. Водитель закрыл двери, которыми зажало восьмилетнего пассажира.

Пострадавшему оказали первую помощь, назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске ребёнок пострадал в автобусе из-за оборвавшегося шланга отопления.

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