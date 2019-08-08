В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций

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Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
  • Reuters

«Мы подготовим дополнительное законодательное предложение по перечню вопросов, в том числе по точной фиксации мест, где можно проводить такого рода мероприятия политического характера и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, чтобы исключить всякий субъективизм», — сказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов во время заседания.

С таким предложением выступила зампредседателя комиссии Людмила Бокова.

По её словам, создание специального законопроекта чётко определит места для политических акций, не нарушая прав других граждан, «которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения».

Ранее Климов заявил, что Соединённые Штаты совместно с их сторонниками стремятся оказать влияние на выборы в Московскую городскую думу, в том числе поддерживая провокации.

Признаки вмешательства в суверенные дела России выявлены, в частности, в недавних протестных акциях в Москве.

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