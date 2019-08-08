В Петербурге прокомментировали ситуацию вокруг строительства Лиговского путепровода

Короткая ссылка
Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Дацюк в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию вокруг строительства Лиговского путепровода.
В Петербурге прокомментировали ситуацию вокруг строительства Лиговского путепровода
  • © wikipedia.org

«Необходимость путепровода очевидна. Это направление у нас очень загруженное со стороны города. А если посмотреть гораздо дальше — на Таллинское шоссе, — то здесь существуют серьёзные транспортные проблемы», — заявил он.

Как отметил Дацюк, для полноценной работы портов должны быть соответствующие автомобильные дороги с хорошим трафиком и развязки.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить