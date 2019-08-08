В Петербурге прокомментировали ситуацию вокруг строительства Лиговского путепровода

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Дацюк в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию вокруг строительства Лиговского путепровода.

«Необходимость путепровода очевидна. Это направление у нас очень загруженное со стороны города. А если посмотреть гораздо дальше — на Таллинское шоссе, — то здесь существуют серьёзные транспортные проблемы», — заявил он.

Как отметил Дацюк, для полноценной работы портов должны быть соответствующие автомобильные дороги с хорошим трафиком и развязки.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта.