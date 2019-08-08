В Пермском крае завели дело против сотрудников регионального Министерства соцразвития

В Пермском крае завели уголовное дело против неустановленных лиц — сотрудников регионального Министерства социального развития, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СК России.

Статья — «Халатность».

«Дополнительных подробностей следователь пока не раскрывает», — заявили в управлении.

В пресс-службе министерства, в свою очередь, заявили, что в настоящее время на очереди на жильё стоит 11,8 тыс. молодых семей.

«Целевым показателем на 2019 год считается цифра 208 молодых семей, которые получили выплаты», — добавили в ведомстве.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» передавало, что в Калининграде решили проверить сообщения средств массовой информации о нарушении прав граждан, проживающих в аварийном доме.