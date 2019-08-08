Эксперт прокомментировала предложение ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала предложение представителей Общероссийского народного фронта инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.

«Удалённая работа существует, и она относительно распространена, её становится всё больше и больше», — заявила она.

По её словам, это хорошая инициатива, которая должна закрепить существующую практику.

Как отметила Варшавская, нужно понимать, что развитие удалённой работы — это объективная реальность.

Со своей стороны, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с URA.RU высказал мнение, что в предложении нет ничего нового.

«Право определять место работы сотрудника у работодателей и так есть. Это уже давно прописано в Трудовом кодексе России, у нас он вполне нормальный и современный», — сказал он.

Сафонов добавил, что практика удалённой работы для внештатных и штатных сотрудников широко распространена, и нет необходимости что-то дополнительно менять.

Ранее в Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома.