Эксперт прокомментировала предложение ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома

Короткая ссылка
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала предложение представителей Общероссийского народного фронта инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Эксперт прокомментировала предложение ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома
  • © pixabay.com

«Удалённая работа существует, и она относительно распространена, её становится всё больше и больше», — заявила она.

По её словам, это хорошая инициатива, которая должна закрепить существующую практику.

Как отметила Варшавская, нужно понимать, что развитие удалённой работы — это объективная реальность.

Со своей стороны, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с URA.RU высказал мнение, что в предложении нет ничего нового.

«Право определять место работы сотрудника у работодателей и так есть. Это уже давно прописано в Трудовом кодексе России, у нас он вполне нормальный и современный», — сказал он.

Сафонов добавил, что практика удалённой работы для внештатных и штатных сотрудников широко распространена, и нет необходимости что-то дополнительно менять.

Ранее в Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить