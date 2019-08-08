Эксперт прокомментировала предложение ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома
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«Удалённая работа существует, и она относительно распространена, её становится всё больше и больше», — заявила она.
По её словам, это хорошая инициатива, которая должна закрепить существующую практику.
Как отметила Варшавская, нужно понимать, что развитие удалённой работы — это объективная реальность.
Со своей стороны, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с URA.RU высказал мнение, что в предложении нет ничего нового.
«Право определять место работы сотрудника у работодателей и так есть. Это уже давно прописано в Трудовом кодексе России, у нас он вполне нормальный и современный», — сказал он.
Сафонов добавил, что практика удалённой работы для внештатных и штатных сотрудников широко распространена, и нет необходимости что-то дополнительно менять.
Ранее в Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома.