Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине

Короткая ссылка
На Сахалине после ДТП с участием автобуса и грузовика к медикам обратились 12 человек, пятерых из них госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве по региону.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работали две кареты скорой помощи. За помощью к медикам обратились 12 пассажиров, пятеро из них были госпитализированы. В настоящее время им оказывают помощь врачи Макаровской ЦРБ», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить