Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине

На Сахалине после ДТП с участием автобуса и грузовика к медикам обратились 12 человек, пятерых из них госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве по региону.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работали две кареты скорой помощи. За помощью к медикам обратились 12 пассажиров, пятеро из них были госпитализированы. В настоящее время им оказывают помощь врачи Макаровской ЦРБ», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.