В Крыму завели дело по факту незаконной вырубки деревьев

В Бахчисарайском районе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Во время проверки на территории Привольного участкового лесничества выявлен спил 12 сосен.

Дело возбудили по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз сообщила, что в 2018 году ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.