В Курганской области перед судом предстанет мать троих детей, погибших при пожаре
- РИА Новости
Пожар произошёл в январе в деревне Раздольное.
«Обвиняемая… включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. В результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар», — заявили в ведомстве.
По данным следователей, женщина самостоятельно покинула дом, не попытавшись спасти детей.
В пресс-службе региональной прокуратуры, со своей стороны, рассказали, что обвинительное заключение по данному делу уже утверждено.
В марте прокуратура Курганской области отчиталась о проверке по факту пожаров, где погибли дети.
В феврале интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Кемеровской области завели дело по факту гибели двоих детей при пожаре.