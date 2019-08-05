В Курганской области перед судом предстанет мать троих детей, погибших при пожаре

В Курганской области перед судом предстанет мать троих детей, погибших в результате пожара, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Пожар произошёл в январе в деревне Раздольное.

«Обвиняемая… включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. В результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, женщина самостоятельно покинула дом, не попытавшись спасти детей.

В пресс-службе региональной прокуратуры, со своей стороны, рассказали, что обвинительное заключение по данному делу уже утверждено.

В марте прокуратура Курганской области отчиталась о проверке по факту пожаров, где погибли дети.

В феврале интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Кемеровской области завели дело по факту гибели двоих детей при пожаре.