В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты

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Министерство транспорта России не ожидает «каких-либо катаклизмов или удорожания билетов» после переноса на территорию России серверов и баз данных систем авиабронирования, работающих в стране.
В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.

«Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история», — сообщил он.

По его словам, российская сторона провела обсуждение с авиакомпаниями, зарубежными и отечественными разработчиками систем авиабронирования, в результате чего был найден консенсус, который отражён в соответствующем документе правительства.

Отмечается, что ранее кабмин обязал системы бронирования авиабилетов, работающих в России, перенести сервера и базы данных на территорию страны до 31 октября 2021 года.

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