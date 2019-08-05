В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.
«Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история», — сообщил он.
По его словам, российская сторона провела обсуждение с авиакомпаниями, зарубежными и отечественными разработчиками систем авиабронирования, в результате чего был найден консенсус, который отражён в соответствующем документе правительства.
Отмечается, что ранее кабмин обязал системы бронирования авиабилетов, работающих в России, перенести сервера и базы данных на территорию страны до 31 октября 2021 года.