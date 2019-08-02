Авиация Минобороны ликвидировала 18 очагов пожара в Красноярском крае

Самолёты Минобороны России Ил-76 с утра 2 августа сбросили 756 тонн воды для тушения лесных пожаров в Красноярском крае.

Как сообщили в оборонном ведомстве, самолёты Военно-транспортной авиации ВКС совершили 18 вылетов и ликвидировали 18 очагов возгорания.

Ранее в регион приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.