Авиация Минобороны ликвидировала 18 очагов пожара в Красноярском крае

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Самолёты Минобороны России Ил-76 с утра 2 августа сбросили 756 тонн воды для тушения лесных пожаров в Красноярском крае.
Авиация Минобороны ликвидировала 18 очагов пожара в Красноярском крае
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Как сообщили в оборонном ведомстве, самолёты Военно-транспортной авиации ВКС совершили 18 вылетов и ликвидировали 18 очагов возгорания.

Ранее в регион приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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