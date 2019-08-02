В МЧС призвали дачников Хабаровска готовиться к паводку

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В МЧС по Хабаровскому краю предупредили жителей краевого центра о продолжающемся повышении уровня воды в реке Амур и необходимости дачникам обезопасить свою жизнь и имущество. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывезти свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что, по состоянию на утро 2 августа, уровень реки Амур у Хабаровска достиг отметки 391 см, поднявшись на 22 см за сутки. При этом в ближайшие двое суток ожидается дальнейший подъём ещё на 60-70 см. 

В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся обстановкой вода стала подходить близко к дачным участкам, а на некоторые уже и зашла, на островной территории города. 

Ранее в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введён в 16 других муниципальных образованиях Хабаровского края после обильных осадков и подъёма уровня воды в реках.

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