В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал подозреваемого в нападении с топором на сотрудников одного из офисов, в результате которого пострадали два человека. 
В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мужчину арестовали до 29 сентября 2019 года.

Ранее в Петербурге недовольный клиент с топором напал на офис финансовой организации.

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