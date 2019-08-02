В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис

Суд в Санкт-Петербурге арестовал подозреваемого в нападении с топором на сотрудников одного из офисов, в результате которого пострадали два человека.

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РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу. «В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве. По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мужчину арестовали до 29 сентября 2019 года. Ранее в Петербурге недовольный клиент с топором напал на офис финансовой организации.