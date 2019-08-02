В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу.
«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мужчину арестовали до 29 сентября 2019 года.
Ранее в Петербурге недовольный клиент с топором напал на офис финансовой организации.