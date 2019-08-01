МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов палаток

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МЧС России намерено разработать требования к пожарной безопасности материалов, которые используются при устройстве туристических палаток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов палаток
  • © Антон Подгайко
  • РИА Новости

«Прорабатывается вопрос о необходимости установления требования к показателям пожарной опасности материалов, используемых при устройстве туристических палаток, в целях подтверждения их соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве напомнили, что в России в летний период 2019 года планировалась работа 1390 лагерей палаточного типа.

Отмечается, что сотрудники надзорных подразделений продолжат профилактические рейды, также в ходе проверок запланированы тренировки с персоналом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили шесть несанкционированных детских палаточных лагерей.

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