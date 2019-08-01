Суд отказал в УДО осуждённому за наркотики журналисту из Иванова

Южский районный суд Ивановской области отказал в условно-досрочном освобождении журналисту Андрею Евгеньеву по итогам рассмотрения ходатайства.
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Об этом сообщил представитель суда.
«Вынесено решение судьёй об отказе в удовлетворении ходатайства», — приводит его слова РИА Новости.
Евгеньев в октябре 2017 года был приговорён к трём годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Журналист не признаёт вину. Он на протяжении нескольких лет пытается добиться пересмотра его дела.
Подробнее — в материале RT.