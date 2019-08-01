Корабли ЧФ и Каспийской флотилии выполнили 100 боевых упражнений в течение месяца

Более 50 кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили около 100 боевых упражнений в течение месяца, сообщает «Крыминформ».

Как заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, за этот же период у лётного состава объединения ВВС и ПВО ЮВО было более 260 лётных смен.

В целом за месяц состоялось свыше 17 тыс. практических занятий в рамках боевой подготовки, из них 10,5 тыс. — в полевых условиях.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.