В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для клиник

В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для двух клиник в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает RIA56. В 2019—2024 годах на эти цели потратят 1,9 млрд рублей.

Технику обновят в Областном клиническом онкологическом диспансере и онкологическом отделении Бузулукской больницы скорой медицинской помощи.

Из общей суммы 1,9 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году на эти цели выделят 403 млн.

В конце текущего года также ожидается открытие второй очереди Орского онкодиспансера, которая включает стационар на 180 мест.

Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи в Тюмени купят новые автомобили.