В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для клиник
- РИА Новости
Технику обновят в Областном клиническом онкологическом диспансере и онкологическом отделении Бузулукской больницы скорой медицинской помощи.
Из общей суммы 1,9 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году на эти цели выделят 403 млн.
В конце текущего года также ожидается открытие второй очереди Орского онкодиспансера, которая включает стационар на 180 мест.
Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи в Тюмени купят новые автомобили.