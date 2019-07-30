Эксперт оценила пользу от приёма витаминов

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с «Вечерней Москвой» оценила пользу от приёма витаминов.

«Из всех витаминов, которые я бы выделила на сегодняшний день и которые могут действительно оказать пользу, это витамин D. Тот, который детям дают по несколько капель с рождения. Именно у этого витамина существует хорошая доказательная база на сегодняшний день», — заявила она.

По её словам, в данном случае необходимо знать норму, а для этого требуется сдать анализ крови на витамин D.

Просто покупать и пить витамины Добрецова не рекомендует.

«Только если беременным женщинам», — добавила она.

Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог одной из петербургских клиник Марина Успенская в беседе с Пятым каналом оценила исследование учёных Оксфордского университета о вреде ежедневного употребления аспирина для предотвращения образования тромбов.