Эксперт оценила пользу от приёма витаминов
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«Из всех витаминов, которые я бы выделила на сегодняшний день и которые могут действительно оказать пользу, это витамин D. Тот, который детям дают по несколько капель с рождения. Именно у этого витамина существует хорошая доказательная база на сегодняшний день», — заявила она.
По её словам, в данном случае необходимо знать норму, а для этого требуется сдать анализ крови на витамин D.
Просто покупать и пить витамины Добрецова не рекомендует.
«Только если беременным женщинам», — добавила она.
Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог одной из петербургских клиник Марина Успенская в беседе с Пятым каналом оценила исследование учёных Оксфордского университета о вреде ежедневного употребления аспирина для предотвращения образования тромбов.