Эксперт оценила пользу от приёма витаминов

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Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с «Вечерней Москвой» оценила пользу от приёма витаминов.
Эксперт оценила пользу от приёма витаминов
  • ©pixabay.com

«Из всех витаминов, которые я бы выделила на сегодняшний день и которые могут действительно оказать пользу, это витамин D. Тот, который детям дают по несколько капель с рождения. Именно у этого витамина существует хорошая доказательная база на сегодняшний день», — заявила она.

По её словам, в данном случае необходимо знать норму, а для этого требуется сдать анализ крови на витамин D.

Просто покупать и пить витамины Добрецова не рекомендует.

«Только если беременным женщинам», — добавила она.

Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог одной из петербургских клиник Марина Успенская в беседе с Пятым каналом оценила исследование учёных Оксфордского университета о вреде ежедневного употребления аспирина для предотвращения образования тромбов.

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