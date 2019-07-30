Эксперт оценил вступление в силу упрощённого порядка сделок с недвижимостью

Короткая ссылка
Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вступление в силу упрощённого порядка покупки и продажи недвижимости, согласно которому сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
Эксперт оценил вступление в силу упрощённого порядка сделок с недвижимостью
  • РИА Новости

«На самом деле, здесь особенных проблем нет, поскольку те, кто этого не хотел, просто не перешли с долевого строительства на эскроу-счета, причём их доля до сих пор составляет больше половины от российского жилищного рынка», — заявил он.

По его словам, жилищный рынок и дальше будут реформировать по заданной президентом модели, а все главные события ещё впереди, поскольку масштаб вопросов очень большой.

Ожидается, что нововведение позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости более доступным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить