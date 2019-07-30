Эксперт оценил вступление в силу упрощённого порядка сделок с недвижимостью

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вступление в силу упрощённого порядка покупки и продажи недвижимости, согласно которому сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.

«На самом деле, здесь особенных проблем нет, поскольку те, кто этого не хотел, просто не перешли с долевого строительства на эскроу-счета, причём их доля до сих пор составляет больше половины от российского жилищного рынка», — заявил он.

По его словам, жилищный рынок и дальше будут реформировать по заданной президентом модели, а все главные события ещё впереди, поскольку масштаб вопросов очень большой.

Ожидается, что нововведение позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости более доступным.