Эксперт прокомментировал список потенциально опасных пород собак

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Кинолог Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.
Эксперт прокомментировал список потенциально опасных пород собак
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«Мы согласны со списком. Эти породы требуют особой подготовки, надо быть более внимательным при воспитании», — заявил он.

По его словам, перед тем, как завести собаку, необходимо взвесить свои моральные и материальные возможности.

Кроме того, Уражевский отметил, что всё зависит от воспитания собаки, поскольку если хозяева поощряют агрессию питомцев, то опасными могут стать даже пинчер или чихуа-хуа — они могут укусить ребёнка.

«В каждой породе может быть агрессивная особь, но агрессия полностью зависит только от владельца и от процесса взращивания», — сказал кинолог в беседе с URA.RU.

Ранее член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец оценила список потенциально опасных пород собак.

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