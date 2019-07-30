Эксперт прокомментировал список потенциально опасных пород собак

Кинолог Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.

«Мы согласны со списком. Эти породы требуют особой подготовки, надо быть более внимательным при воспитании», — заявил он.

По его словам, перед тем, как завести собаку, необходимо взвесить свои моральные и материальные возможности.

Кроме того, Уражевский отметил, что всё зависит от воспитания собаки, поскольку если хозяева поощряют агрессию питомцев, то опасными могут стать даже пинчер или чихуа-хуа — они могут укусить ребёнка.

«В каждой породе может быть агрессивная особь, но агрессия полностью зависит только от владельца и от процесса взращивания», — сказал кинолог в беседе с URA.RU.

Ранее член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец оценила список потенциально опасных пород собак.