В Совфеде предложили изменить систему закупок социального питания

В России могут разрешить школам, больницам, санаториям и другим организациям, где гражданам положено питание, проводить двухэтапный конкурс, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направляет в правительство, чтобы получить заключение.

Такой конкурс разрешат проводить до заключения контракта на поставку продуктов или оказание услуг по организации питания. У учреждений, таким образом, появится возможность выбирать компании, обладающие определённой квалификацией, к примеру, опытом именно в области социального питания.

По словам сенатора, нынешняя система госзакупок не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество еды, поскольку поставщиков отбирают по критерию наименьшей предложенной цены.

«В связи с чем наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков», — сказал Кутепов.

Он полагает, что конкурс позволит исключить недобросовестных и неквалифицированных поставщиков на первом этапе.

Поправку предложено внести в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.