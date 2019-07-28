Сообщения о минировании московских бизнес-центров не подтвердились
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Проверки на всех четырёх объектах с массовым пребыванием людей завершены, угрозы не подтвердились», — сообщил источник.
Также он добавил, что в общей сложности эвакуировали 1,4 тыс. человек.
Ранее сотрудники экстренных служб в Москве приступили к проверке поступивших анонимных сообщений о минировании торгово-развлекательного центра и бизнес-центров.