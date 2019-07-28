Сообщения о минировании московских бизнес-центров не подтвердились

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Анонимные сообщения о минировании в трёх бизнес-центрах и одном торгово-развлекательном центре в Москве не подтвердились.
Сообщения о минировании московских бизнес-центров не подтвердились
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Проверки на всех четырёх объектах с массовым пребыванием людей завершены, угрозы не подтвердились», — сообщил источник.

Также он добавил, что в общей сложности эвакуировали 1,4 тыс. человек.

Ранее сотрудники экстренных служб в Москве приступили к проверке поступивших анонимных сообщений о минировании торгово-развлекательного центра и бизнес-центров.

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