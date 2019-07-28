В Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в связи со сложными метеорологическими условиями не смогли приземлиться 14 самолётов, они улетели на запасные аэродромы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

«В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы — в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган», — сообщил он.

Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань принимает и отправляет самолёты без ограничений.

В Екатеринбурге синоптики объявили штормовое предупреждение до 29 июля.

Ранее TagilCity.ru предупреждал о резком похолодании в Свердловской области с 30 июля до 1 августа.