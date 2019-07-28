В Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
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«В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы — в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган», — сообщил он.
Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань принимает и отправляет самолёты без ограничений.
В Екатеринбурге синоптики объявили штормовое предупреждение до 29 июля.
Ранее TagilCity.ru предупреждал о резком похолодании в Свердловской области с 30 июля до 1 августа.