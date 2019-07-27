Названы самые экологичные автомобили в России
- Reuters
Более половины автомобилей данного класса приходится на продукцию Mercedes-Benz — 134,2 тыс. машин.
На втором месте по экологичности находятся автомобили марки BMW (38 тыс.).
Третье и четвёртое места занимают Audi (27,2 тыс.) и Skoda (22,8 тыс.).
Замыкает пятёрку лидеров Porsche (12,2 тыс.).
Помимо этих марок, в десятку лучших по показателю экологичности вошли автомобили Land Rover (10,6 тыс.), Jaguar (5,4 тыс.), Nissan (2,8 тыс.), Mitsubishi (2,8 тыс.) и Smart (2 тыс.).
У всех остальных марок количество автомобилей с экологическим классом «Евро-6» не превышало 2 тыс.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистику компании «Ренессанс Страхование» передавала, что в 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris.