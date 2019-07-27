Названы самые экологичные автомобили в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей с самым высоким экологическим классом («Евро-6»). В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. таких автомобилей (0,6% от всего автопарка).

Более половины автомобилей данного класса приходится на продукцию Mercedes-Benz — 134,2 тыс. машин.

На втором месте по экологичности находятся автомобили марки BMW (38 тыс.).

Третье и четвёртое места занимают Audi (27,2 тыс.) и Skoda (22,8 тыс.).

Замыкает пятёрку лидеров Porsche (12,2 тыс.).

Помимо этих марок, в десятку лучших по показателю экологичности вошли автомобили Land Rover (10,6 тыс.), Jaguar (5,4 тыс.), Nissan (2,8 тыс.), Mitsubishi (2,8 тыс.) и Smart (2 тыс.).

У всех остальных марок количество автомобилей с экологическим классом «Евро-6» не превышало 2 тыс.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистику компании «Ренессанс Страхование» передавала, что в 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris.