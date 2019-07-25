Эксперт прокомментировал предстоящий парад ВМФ в Петербурге
- РИА Новости
«Любой военный парад — это демонстрация возможностей Вооружённых сил страны. А в сфере военно-морской техники главный парад в Санкт-Петербурге продемонстрирует стремительно меняющийся облик отечественного военного флота», — заявил он.
По его словам, боевые корабли новых проектов оснащаются морскими зенитно-ракетными комплексами.
Как отметил Коротченко, наряду с комплексами ПВО и новым ракетным оружием флот получает уникальные возможности и по обороне, и по нанесению ракетных ударов.
Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в дни подготовки и проведения парада в честь Дня Военно-морского флота будет бесплатным.