В Госдуме прокомментировали предложение сделать бесплатным высшее образование в некоторых регионах

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.
В Госдуме прокомментировали предложение сделать бесплатным высшее образование в некоторых регионах
  • РИА Новости

«Прежде всего надо исходить из качества образования, а не из местоположения вуза», — заявил депутат.

В качестве примера он привёл Санкт-Петербург, который может считаться приграничным городом, поскольку рядом расположены Финляндия и страны Прибалтики, высшие учебные заведения которого предпочтительнее по многим опциям не только по сравнению с финскими вузами, но и с ведущими европейскими университетами.

Кроме того, Онищенко отметил необходимость заниматься экспортом российского образования.

Ранее зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект, который предлагает сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

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