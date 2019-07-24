В России разрабатывают стандарты для экологически чистых продуктов

Рабочая группа под руководством заместителя главы Роскачества Елены Саратцевой представит в начале августа первые редакции шести национальных стандартов ГОСТ Р, сообщает «Российская газета».

Их создают по утверждённой правительством «дорожной карте».

Затем они будут разрабатываться проектным техническим комитетом, который сформирует Ростандарт.

Как пояснила Саратцева, стандарты позволят разделить понятия экологических и органических продуктов.

Со своей стороны, в Минсельхозе пояснили, что при производстве экопродукции допускается использование ограниченной группы безопасных удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, чего нельзя сказать об органической.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах на антибиотики.