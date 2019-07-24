В России разрабатывают стандарты для экологически чистых продуктов

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Рабочая группа под руководством заместителя главы Роскачества Елены Саратцевой представит в начале августа первые редакции шести национальных стандартов ГОСТ Р, сообщает «Российская газета».
В России разрабатывают стандарты для экологически чистых продуктов
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Их создают по утверждённой правительством «дорожной карте».

Затем они будут разрабатываться проектным техническим комитетом, который сформирует Ростандарт.

Как пояснила Саратцева, стандарты позволят разделить понятия экологических и органических продуктов.

Со своей стороны, в Минсельхозе пояснили, что при производстве экопродукции допускается использование ограниченной группы безопасных удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, чего нельзя сказать об органической.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах на антибиотики.

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