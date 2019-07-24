В Совфеде предложили увеличить налоговый вычет для многодетных родителей

Короткая ссылка
В Совете Федерации предложили увеличить социальный налоговый вычет для многодетных родителей, оплачивающих очную форму обучения детей в возрасте до 24 лет, сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде предложили увеличить налоговый вычет для многодетных родителей
  • РИА Новости

Соответствующая инициатива изложена в письме главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова на имя первого замминистра финансов Леонида Горнина.

Сенатор разработал поправки в Налоговый кодекс. Налоговый вычет предложено увеличить до 100 тыс. рублей. На данный момент он не может превышать 50 тыс. на каждого ребёнка. Это касается всех родителей, в том числе тех, у кого один или двое детей.

Как отметил Кутепов, в ряде регионов многодетные родители получают адресную помощь только в том случае, если они малоимущие. Таким образом, на семьи со средним достатком ложится большая финансовая нагрузка.

«Более того, многодетные семьи теряют право на льготы даже в случае временного проживания одного из детей на территории другого субъекта (например, в связи с обучением), несмотря на то что для многодетных родителей финансовая нагрузка остаётся прежней, а зачастую и увеличивается в связи с необходимостью снимать жильё на территории другого субъекта, разницей в стоимости продуктов питания, проезда и так далее», — заявил сенатор.

Ранее ФАН сообщало, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить