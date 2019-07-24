В Совфеде предложили увеличить налоговый вычет для многодетных родителей

В Совете Федерации предложили увеличить социальный налоговый вычет для многодетных родителей, оплачивающих очную форму обучения детей в возрасте до 24 лет, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующая инициатива изложена в письме главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова на имя первого замминистра финансов Леонида Горнина.

Сенатор разработал поправки в Налоговый кодекс. Налоговый вычет предложено увеличить до 100 тыс. рублей. На данный момент он не может превышать 50 тыс. на каждого ребёнка. Это касается всех родителей, в том числе тех, у кого один или двое детей.

Как отметил Кутепов, в ряде регионов многодетные родители получают адресную помощь только в том случае, если они малоимущие. Таким образом, на семьи со средним достатком ложится большая финансовая нагрузка.

«Более того, многодетные семьи теряют право на льготы даже в случае временного проживания одного из детей на территории другого субъекта (например, в связи с обучением), несмотря на то что для многодетных родителей финансовая нагрузка остаётся прежней, а зачастую и увеличивается в связи с необходимостью снимать жильё на территории другого субъекта, разницей в стоимости продуктов питания, проезда и так далее», — заявил сенатор.

Ранее ФАН сообщало, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.