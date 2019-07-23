Эксперт прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН прокомментировал пожар в хабаровском лагере «Холдоми».

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РИА Новости

«Такие ситуации должны заранее на начальном этапе купироваться. Первое — должен быть обученный персонал, должны быть первичные средства пожаротушения в виде огнетушителей, которыми умеют пользоваться», — заявил он. Во-вторых, считает Халилов, важно следить за электропроводкой и отопительными приборами. Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в лагере «Холдоми».