Эксперт прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере
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- РИА Новости
«Такие ситуации должны заранее на начальном этапе купироваться. Первое — должен быть обученный персонал, должны быть первичные средства пожаротушения в виде огнетушителей, которыми умеют пользоваться», — заявил он.
Во-вторых, считает Халилов, важно следить за электропроводкой и отопительными приборами.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в лагере «Холдоми».