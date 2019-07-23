В Кировской области вводят штрафы за купание на диких пляжах

В Кировской области будут введены штрафы за купание на диких пляжах, сообщает progorod43.ru.

Соответствующие поправки в региональный закон об административной ответственности приняли депутаты законодательного собрания.

За нарушение правил охраны жизни людей на воде предусмотрено предупреждение или штраф.

За купание на диких пляжах физлицам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс., юридическим — от 25 тыс. до 50 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал о новых местах отдыха у воды в Московской области.