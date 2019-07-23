Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания

В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Специалисты советуют следить за соотношением потребления и расходования калорий.

Также рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день (объём не учитывает картофель и крахмалосодержащие корнеплоды).

Объём полезных жиров должен составлять не более 30% от общего количества потребляемых калорий, твёрдых жиров — не более 10%. Трансжиры желательно исключить.

Потребление свободных сахаров советуют ограничить до 10% (речь идёт, например, о мёде, сиропах и соках).

Соль предпочтительно добавлять йодированную — менее 5 граммов в день.

От алкоголя рекомендуется отказаться полностью или существенно уменьшить его потребление.

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