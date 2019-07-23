Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
  • © pixabay.com

Специалисты советуют следить за соотношением потребления и расходования калорий.

Также рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день (объём не учитывает картофель и крахмалосодержащие корнеплоды).

Объём полезных жиров должен составлять не более 30% от общего количества потребляемых калорий, твёрдых жиров — не более 10%. Трансжиры желательно исключить.

Потребление свободных сахаров советуют ограничить до 10% (речь идёт, например, о мёде, сиропах и соках).

Соль предпочтительно добавлять йодированную — менее 5 граммов в день.

От алкоголя рекомендуется отказаться полностью или существенно уменьшить его потребление.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах на антибиотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить