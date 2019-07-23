В Петербурге откроют обновлённую экспозицию о Калашникове в честь 100-летия со дня рождения конструктора
- © Музей имени М. Т. Калашникова
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Церемония состоится 24 июля. Её посетят президент регионального фонда имени Михаила Калашникова, дочь конструктора Елена Калашникова, также будут присутствовать представители Минобороны России и ряда промышленных предприятий.
Экспозиция размещена в двух залах, где представлены коллекции оружия, личных вещей, документов, фотографий. Кроме того, будут выставлены подарки, которые в разное время вручались конструктору.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.