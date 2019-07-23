В России может появиться День воинской присяги

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Группа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы планирует внести законопроект об установлении Дня воинской присяги, сообщает «Парламентская газета».
В России может появиться День воинской присяги
  • © Николай Журавлев
  • РИА Новости

Памятную дату предложили отмечать 21 ноября, так как в этот день в 1721 году император Пётр I издал указ о воинской присяге.

«Импульсом к учреждению этой памятной даты стала потребность общества закрепить на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое бы символизировало готовность лица принимать присягу», — заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Во время публичного обсуждения документ поддержали Минобороны, МВД, Росгвардия и другие силовые ведомства.

Как отметила сенатор, работа над проектом велась четыре года, и «буквально на днях» его внесут в Госдуму.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Южном военном округе назвали самые популярные части Военно-морского флота России по числу желающих проходить службу по контракту.

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